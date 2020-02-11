Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım tarihleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihlerini açıkladı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün sözleşmeli sağlık personeli alımı için ayrıntıları Twitter adresinden paylaştı. Aygün atama kılavuzunun da bu hafta içinde yayımlanacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılında 17 bin 689 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. İkiye bölünen atamaların ilki Aralık 2019'da yapıldı. İlk atama döneminde 8 bin 845 personelin ataması tamamlanmıştı.



Atama yapılan 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşmuştu.

Yerleştirme sonuçlarında; lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılmıştı.