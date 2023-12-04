Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek. İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımına dair bilgiler...

Adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden başvurularını yapabilecek.

Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklerle ilgili bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...