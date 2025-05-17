Sağlık Bakanlığı sürekli işçi iller arası yer değişikliği başvuru tarihini duyurdu

Sağlık Bakanlığı , taşra teşkilatlarında görev yapan sürekli işçiler için 2025 yılı iller arası tayin başvuru takvimini paylaştı. Başvurular, 21 Mayıs 2025 saat 18.00’e kadar EKİP sistemi üzerinden yapılabilecek.Adaylar, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilen Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden başvurularını elektronik ortamda yapabilecek. Sistem üzerinden en fazla 10 tercih yapılabilecek ve başvurular kesinleştirilmedikçe geçerli sayılmayacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?



Yerleştirme işlemi, 17 Haziran 2025 Salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.Başvuran personelin yerleştirme işlemleri hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet süresinin hesabında Bakanlığımızda sürekli işçi ünvanında ilk göreve başladığı tarih başlangıç sayılacak olup, askerlik, aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler hesaplanmayacaktır. 2. Hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, bunların da eşitliği halinde yaşı daha büyük olana öncelik tanınacaktır. 3. Hizmet süresi, üst öğrenimi ve doğum tarihi aynı olan personeller bulunması halinde, bunlar arasında kura çekilecektir.