Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği kura sonucu nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği kura çekiliş sürecinin ayrıntıları belli oldu. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda kura tarihi ve saatine yer verildi.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KURA AÇIKLAMASI



Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Başvurusu ret edilenlerden ret nedenine itiraz edenlerin itirazları değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonuçları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edilmiştir.



Kura çekilişi 22.05.2025 tarihinde saat 10:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacaktır." denildi.