Sağlık Bakanlığı yazı gönderdi: Hastanelerde yeni dönem başlıyor... Artık akşam da ameliyat yapılacak

Kamu hastanelerinde artık akşam saatlerinde ve hafta sonu da ameliyat yapılacak.



Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamayı hastaneye gönderdiği yazıyla duyurdu.



Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin hafta içi 22’ye kadar, hafta sonu ise 08.00-17.00 arasında aktif olacak şekilde planlanması istendi.



Yazıda mesai saatlerinin vardiyalı ya da surtime yani fazla çalışma şeklinde olacağı belirtildi. Günlük ameliyat sayısının artırılmak istenmesinin nedeni ise ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olduğu aktarıldı.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada genelgenin mevzuata uygun olduğu belirtilerek "Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"UYGUN DEĞİL"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil." diye konuşan Küçükosmanoğlu, "Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez." dedi.

