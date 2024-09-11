Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası: Münhal kadrolar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası paylaştı. Yapılan duyuruda münhal kadroların ilan edileceği tarihe yer verildi. Peki, münhal kadrolar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası: Münhal kadrolar ne zaman açıklanacak?

yeniden atama kurası ilanını resmi adresinden paylaştı. 2024 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Kurası münhal kadroları bugün paylaşılacak. 

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası: Münhal kadrolar ne zaman açıklanacak? - 1

Yapılan duyuruda; "2024 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Kurası münhal kadroları 11.09.2024 tarihinde yayımlanacak olup kura başvuruları 11.09.2024 tarihinden 16.09.2024 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacaktır." denildi. 

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