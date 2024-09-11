Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası: Münhal kadrolar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası ilanını resmi adresinden paylaştı. 2024 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası münhal kadroları bugün paylaşılacak.

Yapılan duyuruda; "2024 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası münhal kadroları 11.09.2024 tarihinde yayımlanacak olup kura başvuruları 11.09.2024 tarihinden 16.09.2024 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacaktır." denildi.