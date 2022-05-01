Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

Türkiye'nin 1 Mayıs 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son verilere göre, bir gün içerisinde 108 bin 802 test yapıldı. Bin 480 yeni vaka tespit edildi. 24 saat içerisinde 12 kişi hayatını kaybetti.

Haberler 01.05.2022 - 23:12

Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 108 bin 802 Covid-19 testi yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı, 12 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 113 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 499 bin 821 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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