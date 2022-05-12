Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

Türkiye'nin 12 Mayıs 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 738 Covid-19 testi yapıldı, bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 816 oldu.

Haberler 12.05.2022 - 21:23

Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Sağlık Bakanlığı tarafından 'nin yeni Corona virüs tablosu açıklandı.

12 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 778 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu. Bir günde toplam 135 bin 738 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 816 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 606 bin 278’e yükseldi.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

BİONTECH AŞISI OMİCRON VARYANTINDAN KORUR MU?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...