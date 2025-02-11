Sağlık Bakanlığı'ndan Almanya'ya tepki: Der Spiegel'in Yenidoğan Çetesi haberi

Bakanlığın 5 madde halinde sıraladığı Almanca yanıtta, Alman Der Spiegel'de yayımlanan "Erdoğan'ın 'yenidoğan mafya' sorunu" başlıklı yazının birçok dezenformasyon ve manipülasyon içerdiği belirtildi.

Yanıtta, Der Spiegel'in yazısında, gazeteciliğin en temel ilkesi olan 5N1K kuralına riayet edilmediği, "Yenidoğan çetesi"ni ortaya çıkartan ve çökerten kamu kurumlarının hedef gösterildiği ifade edildi.

Bakanlık, Alman gazetenin İstanbul'daki sağlık kurumlarına ilişkin paylaştığı verilerin de yanlış olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Der Spiegel sağlık hizmeti sunan kamu ve özel hastane sayıları ile yatak sayılarını karşılaştırmak istiyorsa Almanya'daki tabloya ele almasında yarar vardır." denildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde "Yenidoğan çetesi" soruşturmasını bizzat başlatan kişi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"'Yenidoğan çetesi', İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve yargı organlarının eş güdümlü çalışması ile çökertilmiştir. Adli makamlar, soruşturma belgelerini 3 Eylül 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı müfettişlerine teslim etmiş, Sağlık Bakanlığı ekipleri, binlerce sayfa belgeyi kısa zamanda inceleyerek bebek ölümleri ile sanıkların ihmalleri arasında illiyet bağı kurmuştur. Dolayısıyla bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu da bizzat Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, binlerce sayfalık raporu inceleyerek hastanelerin kapatılmasını 18 Ekim 2024 tarihinde önermiş, aynı gün bu hastaneler derhal kapatılmıştır."



Der Spiegel'in, "Yenidoğan çetesi" ile iktidar arasında bağlantı kurmaya çalışırken örgütün tutuklu sanıkları ile Türkiye'deki siyasi muhalefet arasındaki ilişkiden hiç bahsetmemesi ve bu durumu perdelemesinin manipülatif bir yayın yapıldığını gösterdiği aktarılan cevapta, "Basına yansıdığı üzere 'Yenidoğan çetesi' sanıklardan A.A.Y'nin CHP üyesi, CHP'den Belediye Meclis Üyesi ve CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde 'Yenidoğan çetesi' lideri ve sanıklarından F.S'nin 2022-2023 yılları arasında İYİ Parti üyesi olduğuna dair çok sayıda haber, basın yayın organlarında yer almıştır. Ancak Der Spiegel'in yazısında bu bağlantılardan hiç bahsedilmemiş, yalnızca iktidar ile bağlantı kurulmaya çalışılmıştır." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, Der Spiegel'in İstanbul'da 234 hastanenin 164'ünün özel sektöre ait olduğuna ilişkin yayınladığı rakam ve yaptığı karşılaştırma ile manipülasyon yaptığı belirtildi.



İstanbul'da 234 değil, 238 hastane bulunduğu ve bunlardan 164'ünün değil 144'ünün özel sektöre ait olduğu vurgulanan açıklamada, "Der Spiegel, kamu ile özel hastane sayılarını adet olarak karşılaştırarak okuyucu kitlesini yanıltıcı bir yayın yapmaktadır. Zira İstanbul'daki toplam 45 bin 962 yatak kapasitesinin yalnızca yüzde 33,58'i (15 bin 435 yatak) özel sağlık tesislerinde bulunmaktadır." bilgisi paylaşıldı.



Der Spiegel'in, Bakan Memişoğlu'nun İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile kliniklerin denetiminden ortaklaşa sorumlu olduğunu iddia ederek dezenformasyon yaptığı belirtilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:



"Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 24 Ocak 2013-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Sayın Kemal Memişoğlu ise Sayın Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 6 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlamıştır. Dolayısıyla Sayın Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanlığı görevinde iken, Sayın Kemal Memişoğlu, İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmamıştır."



Der Spiegel'in sağlık hizmeti sunan kamu ve özel hastane sayılarıyla yatak sayılarını karşılaştırmak istiyorsa Almanya'daki tabloyu ele almasında yarar olduğu aktarılan yanıtta şunlar kaydedildi:​​​​​​​



"2022 Eurostat verilerine göre Almanya'da toplam 2 bin 982 hastaneden, yalnızca yüzde 24,91'i (743 hastane) kamuya aittir. Yüzde 45,10'u (1345 hastane) kar amacı güden özel sağlık kuruluşlarıdır. Yüzde 29,97'si (894 hastane) kar amacı gütmeyen özel sağlık kuruluşlarıdır. Yine Eurostat verilerine göre Almanya'da 642 bin 107 yatak kapasitesinden, yalnızca yüzde 39,77'si (255 bin 391 yatak) kamuya aittir. Yüzde ⁠31,92'si (204 bin 979 yatak) kar amacı güden özel sağlık kuruluşlarıdır. Yüzde 28,30'u (181 bin 737 yatak) kar amacı gütmeyen özel sağlık kuruluşlarıdır."