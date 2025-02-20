Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu" şeklinde yapılan paylaşımların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada, "Aşı Takip Sistemi kayıtlarımıza göre, Genişletilmiş Bağışıklama Programımız (GBP) kapsamındaki tüm aşılarımız yeterli düzeydedir. GBP kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmetini verdiğimiz herhangi aşının eczane ücreti 4 bin lira değildir." ifadeleri kullanıldı.