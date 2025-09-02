Sağlık Bakanlığından cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili düzenleme açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmeleri için resmi sağlık kurulu raporu almalarının zorunlu olduğu belirtildi.



Mahkemelerin de bu raporu talep ettiği vurgulanan açıklamada, "Yeni düzenleme ile önceden 3 hekim tarafından düzenlenebilen raporlar, artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabilecektir. Kurul, genel cerrahi, psikiyatri, endokrinoloji, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi, tıbbi genetik uzmanlarından oluşmaktadır." denildi.

Kurul öncesinde her bir uzman hekim tarafından ayrı ayrı muayene yapılması şartı olduğu belirtilirken, 3 hekimli raporlara otomatik olarak 'Cinsiyet değişimi amaçlı raporların tam teşekküllü kurulda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu rapor, cinsiyet değişimi amaçlı kullanılamaz.' ibaresinin eklendiği açıklandı.

Açıklamada bu düzenlemenin amacının, yeni bir kolaylık ya da imkan getirmediği, mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamak olduğu belirtildi.