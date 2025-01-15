Sağlık Bakanlığı’ndan “e-Nabız’dan veri sızdırıldı” iddiasına açıklama

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sistemi üzerinden veri sızdırıldığı iddialarına açıklama yaptı.



Söz konusu iddia 140journos’un YouTube’da yayınladığı belgeselle gündeme geldi.

“Panel” adı verilen belgeselde, milyonlarca vatandaşın e-Nabız sistemine kayıtlı verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü.



Bakanlık, Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabında iddiaya ilişkin açıklama yaptı.



Veri sızıntısı iddiasının reddedildiği açıklamada, “Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.” denildi.



Açıklamada, “e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” ifadeleri yer aldı.