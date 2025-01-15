Sağlık Bakanlığı’ndan “e-Nabız’dan veri sızdırıldı” iddiasına açıklama
Sağlık Bakanlığı, veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. e-Nabız sisteminden, vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, “e-Nabız verilerinin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sistemi üzerinden veri sızdırıldığı iddialarına açıklama yaptı.
Söz konusu iddia 140journos’un YouTube’da yayınladığı belgeselle gündeme geldi.
“Panel” adı verilen belgeselde, milyonlarca vatandaşın e-Nabız sistemine kayıtlı verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü.
Bakanlık, Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabında iddiaya ilişkin açıklama yaptı.
Veri sızıntısı iddiasının reddedildiği açıklamada, “Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.” denildi.
Açıklamada, “e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” ifadeleri yer aldı.
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