Sağlık Bakanlığından, görevde yükselme unvan değişikliği sınavı duyurusu
Sağlık Bakanlığından, görevde yükselme unvan değişikliği sınavı duyurusu geldi. Her aday 2025 Yılı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği sınavlarından yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.
Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin duyuru yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular http://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinde yer alan başvuru ekranından 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.
MÜNHAL KADROLAR PAYLAŞILDI
Görevde yükselme sınavına esas münhal kadrolar aşağıda belirtilmiş olup illere göre dağılımı ekli tablolarda ayrıca belirtilmiştir.
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
1) GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak, c) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
2) ÖZEL ŞARTLAR
a- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;
- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
- Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,
- Memur kadrosu için;
- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
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