Sağlık Bakanlığından, görevde yükselme unvan değişikliği sınavı duyurusu

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR



Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:



1) GENEL ŞARTLAR



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,



b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak, c) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,



2) ÖZEL ŞARTLAR



a- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;



- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,



- Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,



- Memur kadrosu için;



- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,