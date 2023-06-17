Sağlık Bakanlığı'ndan haziran dönemi iller arası yer değiştirme atama kurası duyurusu: Tayin başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı'ndan 2023 haziran dönemi iller arası yer değiştirme atama kurası duyurusu geldi. İlana göre, kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2023 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme tercihleri ne zaman alınacak?

Sağlık Bakanlığı'ndan haziran dönemi iller arası yer değiştirme atama kurası duyurusu: Tayin başvuru nasıl yapılır?

, iller arası yer değiştirme kurasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. İlana göre, 16 Haziran'da başlayan tercih başvuruları 22 Haziran 2023 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak.

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Sağlık Bakanlığı'ndan haziran dönemi iller arası yer değiştirme atama kurası duyurusu: Tayin başvuru nasıl yapılır? - 1

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular; takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı'ndan haziran dönemi iller arası yer değiştirme atama kurası duyurusu: Tayin başvuru nasıl yapılır? - 2

KURA TARİHİ

Sağlık Bakanlığı ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

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