Sağlık Bakanlığı'ndan iddialara yanıt: Sistemsel zafiyet yok

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ücret karşılığı usulsüz randevu verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı NSosyal hesabından, "Randevu Çetesi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.



"MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır." denilen bakanlık açıklamasında MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirlerinin sürekli olarak alındığı ve güncellendiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır.



Vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları, 'Ücret karşılığında randevu alma' vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir."