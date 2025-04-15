Sağlık Bakanlığı'ndan normal doğum açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama yaptı.



Normal doğumun fizyolojik, sezaryen doğumun ise tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan bir cerrahi yöntem olduğunun belirtildiği açıklamada, "Türkiye’de her 100 doğumun 61’i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bu oranın yüzde 10–15 aralığında kalmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir." denildi.



Bilimsel araştırmalara atıf yapılan açıklamada "Normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.



"DAYATMA YAPILMAMAKTADIR"



Açıklamadanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



"Bebek açısından normal doğum; anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."