Sağlık Bakanlığı'ndan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı

Bu süreçte ebeveynlerin çocuklarını anlamaları, duygularını kabul etmeleri ve onları desteklemeleri sürece olumlu katkı sağlıyor.

Çocukların alıştıkları aile ortamından çıkarak düzenli, kurallı bir yapıya adım atması ve ayrılık kaygısı; birtakım zorluklara neden olabiliyor. Bazı çocuklar okula kolayca uyum sağlarken, bazılarının alışması zaman alabiliyor.

Bu kapsamda, çocuğun benliğine zarar verebilecek olan "ağlarsan sana kötü çocuk derler", "seni okula almazlar", "seni bebeklerin gittiği sınıfa alırlar" gibi ifadelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, okula yeni başlayan çocukların herhangi bir uyum problemi yaşamaları durumunda sınıfındaki ve çevrelerindeki diğer çocuklarla kıyaslanmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Bu süreçte ailenin tutumu ve okul ile iş birliği içerisinde hareket etmesi ise çocuğun psikolojisi açısından önem taşıyor.

Bu eğitimlerin sonucunda ise, çocukların okula adaptasyon sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi amaçlanıyor.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil, 1 Eylül'de "uyum" eğitimleri için çalacak.

ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKEBİLECEK ŞEKİLDE OLUŞTURULMALI

Bakanlık tarafından, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin zihnine okulun keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı olduğuyla ilgili olumlu bir görüntünün yerleşmesinin, süreci kolaylaştıran etkenler arasında yer aldığını belirtildi.

Bu nedenle ebeveynlerce çocuklara okul anlatılırken olumlu ifadeler kullanılmalı; okulda çocukların hoşuna gidecek etkinliklerin yapıldığı, oyunlar oynandığı, okulun yeni arkadaşlar edinilebilecek özel bir yer olduğunun vurgulanmasının önemine değinildi.

Öte yandan, ailelerin çocuklarının yanında öğretmen, okul ve sınıf ortamı gibi konularda olumsuz konuşmalar yapmaması gerektiği belirtildi.

AİLELER, İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI

Okula uyum sürecinde aileler, çocuklarına öğretmenlerini tanıtarak onlara güven duymalarını sağlamalı, aynı şekilde okula gidiş ve geliş sürecinde eşlik ederek çocuklarında güven duygusunu pekiştirmeli ve bu süreçte ailelerin, öğretmen ve okul yönetimi ile iş birliği içerisinde olması önemli.

Aileler, öğretmenler tarafından açıklanan programa uyum sağlamalı; çocuklar günlük düzen hakkında önceden bilgilendirilmelidir.

AŞIRI SINIRLAYICI OLMAMALI

Bakanlık tarafından, tatil sonrası okula başlama kaygısının azaltılması için çocukların sevdikleri spor aktivitelerine yönlendirilmesi, kuralları kademeli olarak uygulamak ve aşırı sınırlayıcı olmamanın da bu sürecin başarıyla geçirilmesi için etkili olacağı vurgulandı.