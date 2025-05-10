Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Taburcu olacak yenidoğan için araba koltuğu şartı
Sağlık Bakanlığı, yenidoğan servislerinden taburcu olacak bebekler için yeni bir şart getirmeye hazırlanıyor. Yeni doğan bebeklerin hastaneden evlerine araba koltuğu ile gitme şartı için düzenlemelere başlandı. Haber: Melis Sander
Sağlık Bakanlığı "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırladı.
Otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğu şartı getiriliyor.
Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu gerçekleşmeyecek.
İŞTE ŞARTLAR
Araba koltuğu testinden geçmek için bilinmesi gereken başka kurallar da var.
Genellikle 36-37 haftalık civarında ve akut yaşamsal sorunları ortadan kalkmış olacak.
Yeterli kilo alımı olacak. Topuk kanı ve rutin taramaları tamamlanacak ve vücut ısısı ayarlanacak.
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