Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu'

Sağlık Bakanlığı, uzman 13 hekimden oluşan Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilim Kurulu oluşturdu. Yenidoğan hasta bebeklerin bakım hizmetleri kontrol edilecek. Yoğun bakımların detaylı takibi yapılacak.



TRT Haber'e konuşan Yenidoğan Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, "Doktorların ve hemşirelerin yetkinlikleri uygun iyi uygulamalar yapılıyor mu iyi tedavi ve iyi klinik uygulamalar mevcut mu hastalar zarar görüyor mu yatış endikasyonları uzamış yatışlar hatta bu süreçte devletin diğer kurumlarından da iş birliği içinde olup veri alacak bu verileri de ön plana alarak gideceğimiz yerleri belirleyeceğiz." dedi.



YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DENETLENECEK



Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon, Türkiye'de yaklaşık 450 ünite bulunan hem özel hem de kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek.

Komisyon, yaptığı incelemelerin ardından rapor hazırlayarak Sağlık Bakanlığına sunacak. Uyugn tedavinin yapılmadığı tespit edildiğinde de yaptırım uygulanacak.

