Sağlık botundaki patlamada can kaybı arttı

Patlama 12 Haziran günü saat 18.15 sıralarında merkeze bağlı Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sonucu sağlık personeli Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybetti, babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) de ağır yaralandı.



Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 5 gündür tedavi gören Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çetin için yarın Kumkale köyünde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.