Sağlık çalışanı Kübra'nın şüpheli ölümü

Samsun'da sağlık çalışanı 22 yaşındaki genç kız yatağında ölü olarak bulundu. Düğün hazırlığı içinde olan genç kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık çalışanı Kübra'nın şüpheli ölümü

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kübra Güner (22), evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri ve polis, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Nişanlı olup düğün hazırlığı içinde olan genç kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kübra Güner'in cansız bedeni otopsi Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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