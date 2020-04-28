Sağlık çalışanı Naime'nin şüpheli ölümü

Osmaniye'de Düziçi Devlet Hastanesi’nin ameliyathanesinde sterilizasyon personeli olarak çalışan Naime Taş (35), dün Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokak'ta 7'nci kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle 1'inci kattaki dairenin balkonuna düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Naime Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



OLAYDAN ÖNCE TARTIŞTIĞI EŞİ GÖZALTINDA



Naime Taş'ın 2 ay önce evlendiği, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan eşi A. Taş (29) ile olaydan önce tartıştığı öne sürüldü. A. Taş, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Polis, genç kadının balkondan düşme nedenini araştırıyor.