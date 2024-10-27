Sağlık çalışanı Şerife'den acı haber: 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı sağlık çalışanı genç kız, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Sağlık çalışanı Şerife'den acı haber: 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 10 Ekim 2024 günü öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki sağlık çalışanı Şerife Mercandağı'na çarptı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ile çarptığı sağlık çalışanı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

17 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yakınlardaki özel bir hastanede sağlık çalışanı olduğu öğrenilen ağır yaralı Şerife Mercandağı ile kendisine çarpan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede 17 gündür yaşam veren genç sağlık çalışanı Şerife Mercandağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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