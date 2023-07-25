Sağlık çalışanına saldırı kamerada

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde özel bir hastanenin acil servisine oğlunu getiren S.A, yapılan bir uygulama ile ilgili hastane çalışanı C.T. ile görüştü.



İkili arasında başlayan tartışmanın ardından sağlık çalışanını hastanenin önüne çağıran S.A, bir süre konuştuğu C.T'ye yumruklu saldırıda bulundu.



Kavga, hastane önünde bulunanlar tarafından ayrıldı.



Sağlık çalışanının şikayetçi olduğu olayla ilgili S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.