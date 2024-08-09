Sağlık çalışanına şiddet protesto edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde sağlık çalışanının bir hasta tarafından darp edilmesi protesto edildi.

Sağlık çalışanına şiddet protesto edildi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanının bir hasta tarafından darp edilmesi, merkezdeki çalışanlarca protesto edildi.

Tıp Merkezi'nin Çocuk Cerrahi Servisi'nde görevli T.U'nun Üroloji Servisi'nde tedavi gören bir hasta tarafından burnu kırılarak darp edilmesi üzerine söz konusu merkezdeki çalışanlar bir araya geldi.

Merkezin önünde toplanan kalabalık adına basın açıklaması yapan Anadolu Sağlık Sen Van Şube Başkanı Mustafa Uzunyol, nöbetçi sağlık çalışanının bir hasta tarafından saldırıya uğradığını anımsattı.

Burnu kırılan sağlık çalışanının tedavi gördüğünü belirten Uzunyol, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına karşı şiddetin son bulmasını istiyoruz. Vatandaşların sağlığına kavuşması için mücadele ediyoruz. 24 saat uykusuz, yoğun ve yorucu mesai yaparak çalışıyoruz. Sağlık çalışanları bu haksızlıkları, şiddeti, görevi başında hakarete uğramayı ve darp edilmeyi hak etmiyor. Sağlık çalışanlarının da insan olduğu unutulmamalı. Saldırıya uğrayan arkadaşımızın yanındayız."

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