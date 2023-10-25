Sağlık çalışanına yumrukla saldıran hasta yakını tutuklandı

Müdahalenin ardından annesiyle fazla ilgilenilmediği gerekçesiyle bağırıp, hakaret etmeye başlayan Gökhan T. paramedik sağlık çalışanı Mehmet Kılıç’ın kafasına ve gözüne yumruk atarak dövdü.



Hasta yakını polis tarafından gözaltına, sağlık çalışanı ise Beyin Cerrahi Servisi’nde tedaviye alındı.



Sağlık çalışanı Mehmet Kılıç’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve 10 gün iş göremez raporu aldığı belirtildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Gökhan T.’nin çıkarıldığı sulh hukuk mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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