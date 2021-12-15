Sağlık çalışanları bugün iş bırakıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün acil servisler dışında sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı.

Bu kapsamda bugün sadece yoğun bakım, diyaliz ve kanser hastaları ile yetişkin acil ve çocuk acillerde sağlık hizmeti sunulacak.

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, 3600 ek gösterge ve maaş düzenlemesinin yer aldığı düzenlemeyi eleştirdi. Düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyledi.

Bulut, taleplerinin kabul edilmemesi halinde ise eylemlerinin devam edeceğini belirtti. Ankara Şehir Hastanesi'nde de bugün eylem vardı.

Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, ek zammın sadece hekimler için değil, tüm sağlık çalışanları için yapılmasını talep etti.