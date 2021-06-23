Sağlık çalışanlarının istifa yasağı kalkıyor

Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.

23.06.2021 - 13:06 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 14:20

Sağlık çalışanlarının istifa yasağı kalkıyor

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Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamalar 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldıracak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Covid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgelerle Mart 2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

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