Sağlık görevlilerine oksijen tüpüyle saldıran kişiye 5 yıl hapis

Trabzon'da doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerine saldıran kişi, 5 yıl hapis cezası aldı.

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık İhsan Aydın, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.



Suç işleme kastı bulunmadığını savunan Aydın, beraatini talep etti.



Sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının ardından hakim, sanığın "silahla yaralama ve teşebbüs" suçundan beraatına karar verdi.



Sanık Aydın, "kamu malına zarar verme" suçundan 5 ay, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



26 Nisan 2020'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören 65 yaşındaki babası vefat eden Aydın ve yakınları, hastane görevlileriyle tartışmıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları oksijen tüpüyle acil servis doktoru Esra Ersöz Genç ve hemşire Merve Aydın ile güvenlik görevlilerine saldırmış, gözaltına alınan İhsan Aydın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

VİDEO: MASKE UYARISI YAPAN DOKTORA SALDIRI (ARŞİV)

