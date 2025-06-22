Sağlık kontrolüne götürülürken kaçmak isteyen tutuklu vuruldu
Samsun'da iddiaya göre sağlık kontrolüne götürülerken kaçmaya çalışan tutuklu, polis tarafından kalçasından vurularak yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tutuklanıp, cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için hastaneye götürülen D.B. (23), kaçma girişiminde bulundu. Polisin kalçasından vurduğu D.B, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Çarşamba Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.
12 suç kaydı bulunan D.B, "hırsızlık" suçundan gözaltına alınarak bugün sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan D.B, cezaevine gönderilmeden önce sağlık kontrolü için polis ekiplerince hastaneye götürüldü.
İddiaya göre bu sırada kaçmaya çalışan D.B’yi durdurmak isteyen görevli polis memuru, önce havaya uyarı ateşi açtı.
Uyarılara rağmen kaçmayı sürdüren D.B, hastanenin yanındaki fındık bahçesine yöneldi. Takip sırasında polis memurunun açtığı ateş sonucu kalçasından vurulan D.B, etkisiz hale getirildi.
Yaralı D.B, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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