Sağlık ocakları 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları resmi tatilde çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle sağlık ocaklarının bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları 30 Ağustos cuma günü çalışıyor mu?
SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI?
Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.
Buna göre; Sağlık ocakları 30 Ağustos cuma günü yani bugün kapalı olacak. Sağlık ocakları hafta sonu tatilinin de araya girmesiyle 2 Eylül Pazartesi günü yeniden mesai yapacak.
SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ
Yurt genelinde sağlık ocakları 08.00'de açılıyor, 17.00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12.00 ile 13.00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.
Hafta içi: 08.00- 17.00
Öğle arası: 12.00- 13.00
Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
- Etiketler :
- Haberler -
- 30 Ağustos Zafer Bayramı
- Aile Hekimi
- Resmi Tatil
- Aile Hekimliği
- Sağlık