Sağlık ocakları 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları resmi tatilde çalışıyor mu?

Sağlık ocaklarının 30 Ağustos'ta (bugün) açık olup olmayacağı, yaşlılar, hastalar ve ilaç yazdırmaya gidecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle sağlık ocaklarının bugün çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Peki, Sağlık ocakları 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları resmi tatilde çalışıyor mu?

Sağlık ocakları 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları resmi tatilde çalışıyor mu?

resmi tatili nedeniyle sağlık ocaklarının bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları 30 Ağustos cuma günü çalışıyor mu?

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI?

Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.

Buna göre; Sağlık ocakları 30 Ağustos cuma günü yani bugün kapalı olacak. Sağlık ocakları hafta sonu tatilinin de araya girmesiyle 2 Eylül Pazartesi günü yeniden mesai yapacak.

Sağlık ocakları 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları resmi tatilde çalışıyor mu? - 1

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurt genelinde sağlık ocakları 08.00'de açılıyor, 17.00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12.00 ile 13.00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

Hafta içi: 08.00- 17.00

Öğle arası: 12.00- 13.00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

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