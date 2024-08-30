Sağlık ocakları 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları resmi tatilde çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle sağlık ocaklarının bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları 30 Ağustos cuma günü çalışıyor mu?



SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI?



Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.



Buna göre; Sağlık ocakları 30 Ağustos cuma günü yani bugün kapalı olacak. Sağlık ocakları hafta sonu tatilinin de araya girmesiyle 2 Eylül Pazartesi günü yeniden mesai yapacak.

