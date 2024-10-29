Sağlık ocakları bugün açık mı? 29 Ekim'de sağlık ocakları çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle sağlık ocaklarının bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Düzenli kontrolleri ve sağlık sorunları nedeniyle aile hekimliğine gidecek olan vatandaşlar, sağlık ocaklarının 29 Ekim Salı günü çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? 29 Ekim'de sağlık ocakları çalışıyor mu?



SAĞLIK OCAKLARI YARIN AÇIK MI?



29 Ekim resmi tatilinde sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek, yani bugün kapalı olacak. Sağlık ocakları 30 Ekim Çarşamba günü yeniden mesai yapacak.

