Sağlık ocakları ne zaman açılacak? Aile hekimleri çalışıyor mu?

Bayram tatilinin ardından sağlık ocaklarının açılacağı tarih, hasta ve hasta yakınları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı için alınan 9 günlük tatil kararı sonrasında, sağlık ocaklarına gidip aile hekimlerine muayene olmak ve ilaç yazdırmak isteyen vatandaşlar, sağlık ocaklarının ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor.



SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



Aile Sağlığı Merkezleri, yani sağlık ocakları da resmi tatil ve idari izin süresince kapalı olacak.



Hastanelerin acil servisleri ise her resmi tatilde olduğu gibi bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.



Bayram tatili sonrası aile hekimleri ve sağlık ocakları, 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek.