Sağlık ocakları ve hastaneler ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı tatili devam ediyor. Tatil süresince pek çok kurum da hizmet vermiyor. Sağlık ocakları ve hastanelerin yeniden hizmet vermeye başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, sağlık ocakları ve hastaneler ne zaman açılacak?

Sağlık ocakları ve hastaneler ne zaman açılacak?

nedeniyle 9 günlük yapmaya başlayan vatandaşlar bir yandan da sağlık ocakları, aile hekimleri ve hastanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, sonrası sağlık kurumlarının çalışma durumu...

KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

Bayram süresince hastanelerin acil servisleri hizmet verecek, poliklinik hizmetleri ise yapılmayacak.

SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kamudaki sağlık çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

24 Haziran'dan itibaren sağlık kurumları normal işleyişlerine dönecek..

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