Sağlık ocakları ve hastaneler ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil yapmaya başlayan vatandaşlar bir yandan da sağlık ocakları, aile hekimleri ve hastanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, bayram tatili sonrası sağlık kurumlarının çalışma durumu...



KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?



Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.



Bayram süresince hastanelerin acil servisleri hizmet verecek, poliklinik hizmetleri ise yapılmayacak.



SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Kamudaki sağlık çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.



24 Haziran'dan itibaren sağlık kurumları normal işleyişlerine dönecek..