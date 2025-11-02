Sağlık personeli Nazmiye'den 5 gün sonra acı haber
Rize'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı sağlık personeli Nazmiye Demirel, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 27 Ekim'de saat 17.00 sıralarında Portakallık Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.
Bahdatlı Mahallesi'nden Portakallık Mahallesi yönüne seyreden Kerim Arda T.'nin kullandığı kamyonet, vaka dönüşü ambulanstan inip yolun karşısına geçmeye çalışan sağlık görevlisi Nazmiye Demirel’e çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Demirel yaralandı. Demirel, ambulanstaki arkadaşlarının ilk müdahalesi sonrası Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 çocuk annesi Nazmiye Demirel, dün hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Nazmiye Demirel için Pazar ilçesinde Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, Pazar Kaymakamı Hamza İnam, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pazar İlçe Müftüsü Murtaza Gür’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Demirel'in cenazesi, Zafer Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
