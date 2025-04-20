Sağlık raporunu beklerken kalp krizi geçirdi
Nevşehir İl Özel İdaresi bünyesinde kadrolu olarak işe alınacak 19 yaşındaki İhsan Tuğrul Neşeli, sağlık raporunu beklerken kalp krizi geçirdi. Neşeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Nevşehir İl Özel İdaresi, bünyesinde kadrolu işe alınacak 60 kişi için fiziki yeterlilik testi yaptı.
Bu teste katılmak için sırada bekleyen İhsan Neşeli, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Neşeli ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İhsan Neşeli, dün sabah hayatını kaybetti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Nevşehir
- Sağlık Raporu