Sağlık raporunu beklerken kalp krizi geçirdi

Nevşehir İl Özel İdaresi, bünyesinde kadrolu işe alınacak 60 kişi için fiziki yeterlilik testi yaptı.



Bu teste katılmak için sırada bekleyen İhsan Neşeli, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Neşeli ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İhsan Neşeli, dün sabah hayatını kaybetti.