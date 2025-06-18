Sağlık sorunları yaşayan belediye eş başkanı görevinden istifa etti

İpekyolu Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Konuya ilişkin DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz süreç içerisinde maalesef eşbaşkanımız Cevdet Altındağ sağlık sorunu yaşamış ve bu kapsamda tedavi görmüştür. Söz konusu sağlık sorunu nedeniyle eş başkanımız Altındağ, bu süreç içerisinde belediye iş ve işlemlerine katılamamıştır." denildi.



"Eş başkanımızın yaşadığı bu sürece dair doktorlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda tedavi sürecinin uzun bir süre daha devam edeceği ve bu süre içerisinde kendisinin dinlenmesi gerektiği ifade edilmiştir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada değerlendirmeler sonucu istifa görüş birliğine varıldığı aktarıldı.