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Sağlık uygulama tebliği düzenlemesi | Bakan Memişoğlu: Gayemiz Aile Hekimliği Sistemini iyi noktaya taşımak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Sağlık uygulama tebliği düzenlemesi | Bakan Memişoğlu: Gayemiz Aile Hekimliği Sistemini iyi noktaya taşımak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bizler, Sağlıklı Yüzyılı'nın inşasında koruyucu hekimliği kritik bir noktaya konumlandırıyor, adımlarımızı birinci basamak sağlık hizmetlerimizi güçlendirme hedefiyle atıyoruz. Aile hekimlerimizin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda hem iş süreçlerini iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerindeki etkinliklerini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Sistemi'ni çok daha iyi bir yere taşımak olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Gayemiz, el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemi'mizi çok daha iyi bir noktaya taşımak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hâle getirmek için Aile Sağlığı Merkezleri'mizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz." dedi.

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