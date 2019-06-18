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Sağlık ve Dışişleri bakanlıklarındaki FETÖ soruşturmasında 18 eski personel için gözaltı kararı alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sağlık Bakanlığı ve Hastaneleri (8) çalışan personel, 4 KHK ile ihraç personel ile 4 Özel sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı'ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi olmak üzere toplam 18 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi hakkında Ankara merkezli 8 ilde 18.06.2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup, şuana kadar 11 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."