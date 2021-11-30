Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Omicron varyantı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Omicron varyantına ilişki gelen soru üzerine Koca, "Bununla ilgili dün de Uğur hoca ile görüştüm bir iki hafta içinde MRNA aşısına ne kadar etki edeceğini söyleyecekler. Yeni aşıya ihtiyaç var mı yok mu açıklayacaklar. Bu varyanta özel bir şey gerekiyor mu gerekmiyor mu onu da bir iki hafta içinde söyleyecekler." bilgisini verdi.



Koca, TURKOVAC'ın acil kullanım onayına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:



"Acil kullanım onayı bizim dışımızda olan bir şey. Zannediyorum, yıl bitmeden olacağını tahmin ediyorum aralık ortasında bekliyoruz. Üretimin de küçük ölçekli, 2 küçük ölçekli üretim tamamlandı. Büyük ölçekli 250 bin dozluk büyüklüğünde olan bir ölçek o da 29'unda yanı bugün dolumu bitmiş oldu. İki haftalık süresini bekliyoruz. Üretim de büyük ölçekli bir taraftan."



İlave tedbirlere ilişkin soru üzerine Koca, "İlave tedbir önermiyoruz, önerdiğimiz daha doğrusu bu dönemde varyant olmasına rağmen bir kapatma durumunu düşünmüyoruz. Daha önce önerdiğimiz kişisel güvenlik çemberi kişisel tedbirler maske mesafe gibi artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma ve ısrarla aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz." diye konuştu.



Koca, yeni varyantın etkilerine ilişkin soruya, "Şu an bizde görülmediği için bir şey söylemek zor ama bilgi anlamında görülen yerlere vakalara baktığımızda bulaşıcılığın yüksek olduğu, virülansı ile ilgili daha net bir şey olmadığı, muhtemelen belki virülansı düşük bile olabilir. Bu da zannediyorum 1-2 hafta içerisinde netleşir." ifadesini kullandı.



"Delta varyantından etkili mi" sorusuna Koca, "Şu an bilgiler o yönde ama birkaç hafta içerisinde daha netleşir." dedi.



Bakan Koca, Güney Afrika ile alakalı uçuş kararının devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Hayır devam bir değişiklik yok." karşılığını verdi.



Molnupiravir ilacına ilişkin Koca, "Molnupiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak, 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim '30-35 kat oranında ucuz olacak' dediğim rakamdan daha ucuz olacak muhtemelen belki 50 kat oranında ucuz olacak. Vatandaşımıza ücretsiz olacak." bilgisini verdi.



Koca, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik konusuna ilişkin soruya, "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun, birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." yanıtını verdi.