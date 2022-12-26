Sağlıkçılara bardaklı saldırı: 2 gözaltı

Hatay'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan iki acil tıp teknisyeni yaralandı.



Defne ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı ihbarını alan sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Acil tıp teknisyenleri Oğuz Güngör Altun ve Emine Nisa Saydan yaralılara müdahale ediyordu.

BARDAK FIRLATTILAR

O sırada bir yaralı yakınının sözlü ve fiziki saldırısına uğradılar. Saldırgan, sağlıkçılara bardak fırlattı.

ZANLI GÖZALTINDA

Her iki sağlıkçı da yüzünden yaralandı. Tedavilerinin ardından da saldırgandan şikayetçi oldular. Saldırgan, gözaltına alındı.