Sağlıkçıların servisi kaza yaptı. Kadriye hemşire öldü, 24 kişi yaralandı

Denizli'de kaza yapan servis minibüsünde bir kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Denizli-Manisa Karayolu'ndaki Yinecekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Denizli il merkezinde ikamet eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personellerini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye götürmek için yola çıktı.

Yenicekent Kavşağı yakınlarına ulaşan servis minibüsü, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu.

KADRİYE HEMŞİRE KURTARILAMADI

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada, çoğunluğu sağlık personeli 25 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların tedavisi sürüyor.