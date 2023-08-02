Sağlıkçıların sosyal medya paylaşımlarına "yönetmelik" ayarı | İdari para cezası ile yaptırımlar geliyor

ÖNCESİ/SONRASI GÖRSELLERİNE YASAK GELDİ



Sağlık alanında bu kanunların eskiden de var olduğunu ancak bu yeni yönetmelikle ayrı ayrı ele alınan konuların artık tek çatı altında toplanarak daha kesin bir çerçeve çizildiğini de vurgulayan Prof. Dr. Sert, "Yeni yönetmeliğin bazı hususlarda açık ve net ifadeler getirmesi önemli. Hastalara ait 'öncesi ve sonrası' ile ilgili görsel paylaşımını tamamen yasaklıyor. Ancak örneğin hastanın iznini almak ya da çocuksa onun yasal temsilcisinin iznini almak koşuluyla paylaşımlara izin veriliyor ama bununla da ilgili de katı sınırlamalar koyuyor. Yani her görsel paylaşmanın, bu kurallara uygun olup olmadığının denetleneceği bilgisi de önemli" diye konuştu.



Bu denetlemelerin de İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, il bazında oluşturulacak birimler vasıtasıyla yapılacağını vurgulayan Prof. Dr. Gürkan Sert, bu birimlerde objektif değerlendirmeler yapılabilmesi için de mutlaka tıpta uzmanlık dernekleri ile hem hukuki hem de sosyolojik ve psikolojik açıdan sürece katkıda bulunması gereken uzmanlıkların da yer alması gerektiğini kaydetti.



Konuyla ilgili gelen bildirimler ve ihbarları da aynı birimler değerlendirecek.



KİMSE KENDİ ALANI DIŞINDA KONUŞAMAYACAK



Prof. Dr. Sert, yeni yönetmelikte sağlık mensuplarının hizmet verdikleri alanlarda ve uzmanlıkları ile ilgili açıklamalar yapmasına özellikle vurgu yapıldığını da kaydederek şu bilgileri verdi: "Hatta uzmanlıklardan söz edilirken, yalnızca 1219 sayılı Tababet Yasası'nda belirlenmiş olan uzmanlık alanları kabul ediliyor. Örneğin estetisyen gibi bu kanunda yer almayan birtakım titrlerin kullanılmasının yasalarda yerinin olmadığı belirtiliyor. Bu yeni yönetmeliğin aslında iki önemli temel kavram üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birisi reklam, reklamı tarif ederken de bunun bir ticari faaliyet olması, talep yaratması, bir şeyi özendirme özelliğine özellikle dikkat çekiliyor. Bu kapsamdaki faaliyetleri kesinlikle yasaklıyor. Tanıtım ve bilgilendirici faaliyetler konusu yasaklanmamış ama bunlarla ilgili de birtakım sınırlar getirilmiş. Örneğin siz bir tıbbi müdahalenin neden gerçekleştirildiğini, ne gibi durumlarda bunun yapıldığını ve nelerle karşılaşılabileceğini anlatırsanız, bunu 'bilgilendirici faaliyet' olarak kabul edebiliriz. Ama bu bilgilere yer verirken yönlendirici ve talep yaratacak şekilde ifadeler kullanırsanız, insanları bunu almaya ya da yaptırmaya özendirecek birtakım ifadeler kullandırırsanız ki 'öncesi ve sonrası' fotoğrafları da bu kapsamında değerlendiriliyor, bunu bir reklam olarak kabul ediyor."



"DENETİMLER ARTACAK, ESKİ PAYLAŞIMLAR DA CEZA ALABİLİR"



Yeni yönetmelikle birlikte denetlemeler ve ilgili birimlerce düzenli taramaların daha sıklaşacağının sinyallerinin verildiğine de değinen Prof. Dr. Sert, hekimler için idari para cezaları söz konusu olurken, kurumlara ve kuruluşlara da kapatma cezalarının geleceğini kaydetti. Prof. Dr. Sert, "Bu yönetmelikte yer alan kuralları ihlal etmeleri halinde bir takım kapatma cezaları da getirilmiş durumda. Bir günlük, bir aylık kapatmalar şeklinde cezalar söz konusu. Bu yönetmelikten önce yapılan bu tür paylaşımlar da zaten yasa dışıydı. Etik ilkelere uygun değildi, onların da ceza alması söz konusu olabilir, bu bunun önünde herhangi bir engel yok. Ama bu yönetmelik kapsamında olmayacaktır, önceki düzenlemelere göre bir ceza söz konusu olacaktır. Ama bundan sonraki paylaşımlar, bu yönetmelik baz alınarak değerlendirecek ve gerekiyorsa müeyyide sürecine tabi tutulacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

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