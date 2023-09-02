Sağlıkçıya şiddete karşı ''Gri Kod''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetle mücadeleye yönelik hastane ortamlarının düzenlenmesinin yanında İçişleri Bakanlığı ile şiddeti önlemeye yönelik güvenlik önlemlerine ilişkin de ortak bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Bu çerçevede hastanelerdeki güvenlik elamanlarının sayısını artırma planlamalarının olduğunu aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ayrıca 'Gri Kod' denilebilecek, 'Beyaz Kod' öncesi devreye girecek erken uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu öncü kodla özellikle şiddet olma ihtimalinin düşünüldüğü durumlarda emniyet, hastanenin güvenlik görevlileri ve hastane idaresi haberdar edilecek. Bu süreçte hastanın hizmeti devam edecek. 'Gri Kod'la karakol şiddet riskinden haberdar edilecek ama emniyet görevlilerinin hastaneye gelişi 'Beyaz Kod' verilmesi durumunda devreye girmiş olacak. Sistemle amacımız şiddet yaşanmadan önüne geçilebilmesi, bunu bir öncül alarm sistemi olarak düşünebilirsiniz."



ŞİDDET EYLEMİNDE BULUNAN TEKRAR HASTANEYE GELİRSE "GRİ KOD" İLE İZLENECEK



Hastanelerde daha önceki şiddet eylemlerinden ötürü hakkında ''Beyaz'' veya ''Gri Kod'' verilmiş kişilere yönelik de bazı uygulamaların sistemle geleceğini anlatan Koca, şöyle devam etti:



"Daha önce 'Gri Kod' veya 'Beyaz Kod' verilmiş olan bir kişi, sonraki süreçte hastaneye geldiğinde o hasta için tekrar 'Gri Kod' verilecek. Yani bu hasta hizmetini alacak ama güvenlik elemanlarının, idarenin kontrolünde, bilgisinde olacak. Böylelikle verilen hizmetin önceden alınan önlemle daha güvenli olması sağlanacak."