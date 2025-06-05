Sağlıkta bayram tedbirleri: Kurban kesiminde yaralanmalara karşı uyarı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kurban bayramında sağlık hizmetinin kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, "Bin 554 hastanemiz var. Bunlar 24 saat çalışıyor. Acillerimiz bu konuda alarma geçmiş durumda. 112 ekiplerimiz yine öyle. 365 gün, her saat, her dakika bizler, sağlıkçılar görev başındayız." dedi.



Memişoğlu, kurban kazalarına karşı da uyarı yaparken, "Kurban kesimlerinde biz sağlıkçılar en çok kesilerden muzdaribiz. Ehil insanlar tarafından kesilmesi gerekiyor. Hem kurbanın acı çekmemesi ve huzurlu olması için hem de kişilerin kendilerini yaralamaması için tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

