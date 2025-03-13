Sağlıkta denetim: 1 milyar lira ceza kesildi

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.



Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde;



14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon TL’den fazla ceza uyguladık.



SAĞLIK KURULUŞLARINA CEZA YAĞDI



Bu dönemde toplam 250 adet sağlık denetimi yapılırken, bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı.



88 hastane, 6 tıp merkezi, bin 121 eczane ve 16 diğer sağlık tesisine 988 milyon 334 bin 791 lira ceza uygulandı.



19 sağlık hizmeti sunucusunun ödemesi durduruldu. 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde usulsüz sağlık hizmeti aldığı tespit edildi.