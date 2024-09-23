Sağlıkta şiddete protesto

Mersin'de aile sağlık merkezinde görevli hemşire ve doktora saldıran hasta yakını S.K., tutuklandı. Sağlık çalışanları, aile sağlığı merkezi önünde yaşanan şiddeti protesto etti.

Sağlıkta şiddete protesto

Toroslar ilçesindeki Yalınayak Aile Sağlığı Merkezi’nde hamile eşi ile aile sağlık merkezine gelen S.K., gebe izleme odasına girdi.

S.K., odadan çıkmasını isteyen hemşire A.Y.B.’ye önce sözlü sonra da fiziki saldırıda bulundu. Yere düşen hemşirenin boğazını sıkan S.K., araya girmeye çalışan doktor B.Y.’ye de saldırdı.

Merkezden beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasta yakınını gözaltına aldı.

Darp raporu alan doktor ve hemşire, Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

SAĞLIKÇILAR AİLE SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayın ardından Mersin ve çevre illerden gelen sağlık çalışanları, aile sağlığı merkezi önünde yaşanan şiddeti protesto etti.

Burada sağlık çalışanları adına açıklama yapan Uzman Dr. Çağlar Özen, “Yaşadığımız üzüntü ve travma çok büyük. Hepimize geçmiş olsun. Bu şiddet uygulayanlara pabuç bırakmayacağız. Yasaların emrettiği şekilde ve meslek etiğini gözeterek görevlerimizi olması gerektiği gibi yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Bursa'da eğitim uçağı böyle düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Sakarya'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

2 yaşındaki Faruk sulama kanalına düştü

2 yaşındaki Faruk sulama kanalına düştü

Donör olmak için 12 kilo verdi: Karaciğeriyle ağabeyini hayata bağladı

Donör olmak için 12 kilo verdi: Karaciğeriyle ağabeyini hayata bağladı

Gölette can veren kişilerin cenazeleri Suriye'ye gönderildi

Gölette can veren kişilerin cenazeleri Suriye'ye gönderildi

Cam silerken düşüp öldü

Cam silerken düşüp öldü

Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...