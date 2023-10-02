Şah damarından sokan arı öldürdü

Bolu'da Mustafa Karakaya isimli vatandaş, bahçesinde baktığı arıların saldırısına uğradı. Şah damarına yakın yerden sokulan Karakaya yaşamını yitirdi.

Şah damarından sokan arı öldürdü
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Bolu'da bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Doğancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Mustafa Karakaya dün öğlen saatlerinde evinin bahçesinde bulunan arı kovanlarının bakımını yapmak istedi. 

Şah damarından sokan arı öldürdü - 1

Bakım esnasında bal arıları, Karakaya'yı şah damarına yakın bölgeden 3-4 defa soktu.

Acı ile eve giden Mustafa Karakaya'nın eşi 112 acil servisini aradı. 

ARI ALERJİSİ VARDI

Arıya alerjisi olan Mustafa Karakaya olay yerinde boğazının şişmesi sonucu sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadan hayatını kaybetti.

3 çocuk babası olan Mustafa Karakaya’nın cenazesi Doğancı Köyü’nde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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