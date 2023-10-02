Şah damarından sokan arı öldürdü

Bakım esnasında bal arıları, Karakaya'yı şah damarına yakın bölgeden 3-4 defa soktu.

Acı ile eve giden Mustafa Karakaya'nın eşi 112 acil servisini aradı.



ARI ALERJİSİ VARDI



Arıya alerjisi olan Mustafa Karakaya olay yerinde boğazının şişmesi sonucu sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadan hayatını kaybetti.



3 çocuk babası olan Mustafa Karakaya’nın cenazesi Doğancı Köyü’nde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.