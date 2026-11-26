Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verildi
26.11.2026 09:02
Son Güncelleme: 26.11.2026 09:20
Fon soruşturmasında adı geçen Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucu, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eski başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adı geçen Kavcıoğlu, 11 Kasım'da görevden affını istemişti . Şahap Kavcıoğlu, bu kararı "kurumunun daha fazla yıpranmaması için aldığını" söylemişti.
Kavcıoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan fon soruşturması kapsamında soruşturma izni istemişti. Bakan Mehmet Şimşek, aynı gün Bakanlık Teftiş Başkanlığı'nı görevlendirmişti .
ŞİMŞEK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ
Şimşek'in görevlendirdiği kurul, Kavcıoğlu hakkında bir ön inceleme raporu hazırladı. Söz konusu rapor Bakan Şimşek'e sunuldu. Şimşek de Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR
Eylül ayından bu yana Türkiye'nin gündeminde bulunan fon soruşturmasında Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği kurumdan bazı isimler de tutuklanmıştı .
Bu isimler, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal ve BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş.
Başsavcılık, soruşturma izni istediği Kavcıoğlu hakkında 19 Kasım günü yurt dışına çıkış yasağı kararı almıştı .
2021-2023 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yapan Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'te BDDK Başkanlığı'na getirilmişti.
KAVCIOĞLU HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni istendiği gün başsavcılığın izin yazısından ayrıntıları aktarmıştı. Savcılığın izin yazısında, Kavcıoğlu hakkında birden çok iddia yer alıyordu.
Bu iddialardan biri; rüşvet karşılığında kredi kullandırıldığına yönelik. İzin yazısındaki iddiaya göre; rüşvet karşılığında belirli bir grup veya kişilerin kredi limitleri usulsüz olarak artırıldı. Bu yolla bu kredilerin kullanımıyla birlikte haksız kazanç elde edildi.
Birden fazla tasarruf portföyü grubunun, devir işlemleri sırasında Kavcıoğlu'nun bir takım isimlere baskı yaptığı iddiası da söz konusu yazıda yer aldı. Bir başka iddia ise devir ve faaliyet izni süreçlerine ilişkin. İzin yazısındaki iddiaya göre; bu süreçlerde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı öne sürüldü.
Finans kuruluşlarıyla mevzuata aykırı olarak kişisel kazanım ilişkileri kurulduğu da söz konusu iddialar arasında yer alıyor.
ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?
23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nden denetim uzmanı olarak mezun olan Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.
Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.
2021-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı yapan Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'te BDDK Başkanlığı'na getirildi.
Kavcıoğlu, TCMB Başkanlığı'ndan önce 26. Dönem Bayburt milletvekilliği de yaptı.