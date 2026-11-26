KAVCIOĞLU HAKKINDAKİ İDDİALAR NELER?

NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni istendiği gün başsavcılığın izin yazısından ayrıntıları aktarmıştı. Savcılığın izin yazısında, Kavcıoğlu hakkında birden çok iddia yer alıyordu.

Bu iddialardan biri; rüşvet karşılığında kredi kullandırıldığına yönelik. İzin yazısındaki iddiaya göre; rüşvet karşılığında belirli bir grup veya kişilerin kredi limitleri usulsüz olarak artırıldı. Bu yolla bu kredilerin kullanımıyla birlikte haksız kazanç elde edildi.

Birden fazla tasarruf portföyü grubunun, devir işlemleri sırasında Kavcıoğlu'nun bir takım isimlere baskı yaptığı iddiası da söz konusu yazıda yer aldı. Bir başka iddia ise devir ve faaliyet izni süreçlerine ilişkin. İzin yazısındaki iddiaya göre; bu süreçlerde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı öne sürüldü.

Finans kuruluşlarıyla mevzuata aykırı olarak kişisel kazanım ilişkileri kurulduğu da söz konusu iddialar arasında yer alıyor.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu , Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nden denetim uzmanı olarak mezun olan Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

2021-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı yapan Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'te BDDK Başkanlığı'na getirildi.

Kavcıoğlu, TCMB Başkanlığı'ndan önce 26. Dönem Bayburt milletvekilliği de yaptı.