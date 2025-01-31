Sahara Geçidi'nin kış manzarası havadan görüntülendi

Artvin’in Şavşat ilçesi Ardahan kara yolu üzerinde yer alan ve 2 bin 640 metre rakıma sahip Sahara Geçidi, kış aylarında muazzam bir güzellik sergiliyor. Her yıl karla kaplanan geçit, görsel açıdan adeta bir beyaz cennete dönüşüyor.



Türkiye’nin önemli geçitleri arasında yer alan Artvin-Ardahan bağlantı yolunun bu noktası, aynı zamanda Karagöl-Sahara Milli Parkı'nın sınırlarında bulunuyor. 1994 yılında milli park statüsüne kavuşturulan bölge, özellikle kış aylarında sunduğu eşsiz manzaralarla dikkat çekiyor.



Kara yolu, kışın karla kaplanıp bembeyaz bir örtüyle çevrili olmasının yanı sıra, yazın ise yemyeşil ormanları ve mest eden doğasıyla sürücülere görsel bir şölen sunuyor.



Havadan çekilen görüntüler, Sahara Geçidi'nin bu olağanüstü doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.